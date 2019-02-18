0553 313 94 23

Elazığ’da, AK Parti başkan adayları için resmi başvuru yapıldı

Elazığ’da AK Partiil, ilçe ve beldelerdekibelediye başkan adayları için resmi başvuru yapıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:31
Elazığ’da, AK Parti başkan adayları için resmi başvuru yapıldı

Elazığ’da AK Partiil, ilçe ve beldelerdekibelediye başkan adayları için resmi başvuru yapıldı.


Yerel seçimde aday listeleri için son saatlere girilmesiyle birlikte AK Parti Elazığ il, ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları ile birlikte il genel meclis vebelediye meclis aday listeleri kesinleşti.Kesinleşen liste bugün il seçim kuruluna verildi.



Bugünden itibaren resmi olarak AK Parti Elazığ Belediyesi başkan adayının Şahin Şerifoğulları olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, “ 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili listelerin sunulması yarın saat 17:00 itibari ile son. Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu tarih yaklaşık 24 saat sonra bitmiş olacak. AK Parti olarak bugün itibariyle genel merkezimizin bazı iller hariç birçok ilde şu an itibarı ile seçim kurullarına listelerimizi sunmuş bulunmaktayız.Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun’un koordinatörlüğünde genel merkezdenlistelerim geldi ve kontrolleri yaptık. Bu kontroller neticesinde listeyi basılı evrak haline getirdik. MKYK’nın bize verdiği yetki ile tüm evraklarımızı hazırlayarak il, ilçe ve beldelerde bütün belediye başkan adaylarımızı ile il genel meclis üyesi ve belediye meclis adaylarımızı şuan itibari ile evrakları teslim edeceğiz" dedi.



Bu seçimde sahaya en iyi biçimde hazırladıkları dile getiren eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, "Elazığ halkının üzerine düşen teveccühü göstereceğine inanıyoruz.Partimizin uzun zamandan beri yetkili kurullarından, komisyonlarındaki hummalı çalışmaların neticesinde tespit edilmiş adayların en son merkez yürütme kurulundan onay alınır. Dün itibari ile genel merkez onaylı biçimde listeler tarafımıza teslim edilmiş ve ben de genel merkez yetkilisi olarakbugün burada listelerimizi sunacağız. Bu saatten itibaren her şey yasal olarak işleme girmiş olacaktır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
    1. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait..
    2. Sakarya'da terör propagandasına..
    3. Bozüyük Belediyesi İtfaiye..
    4. 2019 yatırım programı belli oldu!
    5. Esnafla buluşan Başkan Babaş: “Yeni..
    6. "Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya..
    7. Vatandaştan tanzim satış noktalarına..
    8. Vali İbrahim Akın: "İnsanlığın..
    9. Patnos’ta iki aile arasında silahlı..
    10. Trabzonspor'da Ağaoğlu özür diledi
    11. Şehit ailesinden şehidine özel oda
    12. SASKİ’den Kilis’e vidanjör
    13. Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda son..
    14. Bakan Selçuk: "Eğitimi yerel..
    15. Asayiş uygulamasında 4 araca 6 bin 618..
    16. SAÜ’de Multimedya Atölyesi Sergisi..
    17. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi..
    18. Sapık baba, öz kızını kendisini tahrik..
    19. Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün..
    20. Cidde’de Bursa rüzgarı esti
    21. Karabük'te sahte para operasyonu
    22. Gurbette yaşayan Kuzaycalılar,..
    23. Elazığ’da, AK Parti başkan adayları..
    24. Beytüşşebap’ta teröristlere ait..
    25. Gürsulu kadınlar tarihe yolculuk yaptı
    26. Benzine 27 kuruş zam
    27. Meclis Başkanı kim olacak? | Binali..
    28. Aliağaspor FK, deplasmandan puansız..
    29. Bingöl’de huzur uygulaması aranan 104..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ne pahasına..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!