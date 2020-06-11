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Yerel

Elazığ'da ağaç sökme aracı devrildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait ağaç sökme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:20:00 -
Elazığ'da ağaç sökme aracı devrildi

Elazığ'da ağaç sökme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zülfü Ateşçelik (36) yönetimindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait ağaç sökme aracı, Keban ilçesinde D-260 kara yolu köprü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Ateşçelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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