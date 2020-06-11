Elazığ'da ağaç sökme aracı devrildi
Elazığ'ın Keban ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait ağaç sökme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da ağaç sökme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zülfü Ateşçelik (36) yönetimindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait ağaç sökme aracı, Keban ilçesinde D-260 kara yolu köprü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Ateşçelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.