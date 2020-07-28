Elazığ'da "Açık Hava Sineması" etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "Açık Hava Sineması" etkinliği düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı sosyal etkinliklere uzak kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla Elazığ Valiliği Meydanı'nda sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen etkinlikte gösterine sunulan "Düğün Dernek 2" filmi izletildi.

Sinema etkinliğine gelen vatandaşlardan Okan Aydemir, tesadüfen denk geldiği açık hava sinemasını beğendiğini söyledi.

Engelli olması ve yaşanan salgında dışarı çıkamadığı için bu tür etkinliklere hasret kaldığını dile getiren Aydemir, "Arkadaşlarımla geziyordum. Denk geldim. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Bu tür programların sürekli olmasının gerektiğini ifade eden Aydemir, şöyle devam etti:

"Umarım devamı da gelir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu zor günlerde bize bu tür etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel. Salgından dolayı sosyal aktivitelere katılmayanlar için de çok güzel oldu. Açık havada sinema izledik, kafamızı dağıttık."

Açık hava sineması etkinliğine ailesiyle katılan Abdullah Türkmen ise "Bu etkinliğe tesadüfen denk geldim. Çok hoşumuza gitti. Ailece etkinliğe dahil olduk. Belediyenin diğer aktivitelerine de gidiyoruz. Bu etkinlikler bize yaşadığımız sıkıntıları unutturuyor. Bizim bu tür etkinliklere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ahmet Eröz ise "Çok mutlu oldum. Annem babamla buraya geldik. Ablam oyun oynuyor, ben film izliyorum. Çok güzel bir etkinlik." dedi.