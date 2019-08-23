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Elazığ’da "41 Kere Maşallah" projesi

Elazığ’da ‘41 Kere Maşallah’ projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni düzenleneceği belirtildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:32
Elazığ’da "41 Kere Maşallah" projesi

Elazığ’da ‘41 Kere Maşallah’ projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni düzenleneceği belirtildi.


Elazığ Belediyesi öncülüğünde İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği tarafından imkanı olmayan ailelerin çocuklar için ’41 Kere Maşallah’ projesi kapsamında sünnet şöleni düzenlenmesi ile ilgili toplantı yapıldı.Toplantıda dernek başkanı Abdullah Şekeroğlu, bilgi verdi.


İhtiyacı olan ailelerin çocuklarını sünnet ettirmeye geldiklerini belirten İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği Başkanı Abdullah Şekeroğlu, “Bunun çalışmaları aylar öncesinden başladı. Ben ve yönetim kurulum hep beraber sesli düşünerek bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Biz bugün Avrasya Elazığlılar Derneği olarak bir yıldır faaliyet göstermemize rağmen bir sürü akademik, sosyal farkındalık, sosyal sorumluluk ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sezonun son projesi olarak ‘41 Kere Maşallah’sünnet şölenimizi yapmak istiyorduk. Başta Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olmak üzere kültür müdürü ve belediye genel danışmanı yanımızda oldular, kendilerine teşekkür ederiz. Bizler yola çıkarken ’41 Kere Maşallah’ yani 41 çocuğumuzun, ihtiyacı olan ailelerin çocuklarını sünnet ettirmeye geldik. Ancak bu sayı arttı. Nasip olursa 52 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Bu sünnet töreni de belediyemizin katkılarıyla olacak. Bunların kıyafetleri İstanbul’dan özel olarak dikildi. Bir ilk olsun diye Osmanlı giysileri olsun istedik. Çünkü 26 Ağustos bizlerin Anadolu’ya ayak basışı, sünnet edeceğimizi çocukların da erkekliğe ilk adımlarını atışı olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:32
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