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Elazığ’da 2 hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 2 hastanın kalp kapağı ameliyatsız operasyonla değiştirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
Elazığ’da 2 hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 2 hastanın kalp kapağı ameliyatsız operasyonla değiştirildi.


Reşit Demir (68) VE Hüseyin Akgün (76) Fethi Sekin Şehir Hastanesine nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle başvurdu. Her iki hastaya da aynı gün içinde yapılan tetkiklerde ileri derecede kalp kapağı darlığı tespit edildi. Bunun üzerine iki hastaya yine aynı gün içerisnde anjiografik kapalı yöntemle yeni kalp kapağı takıldı. Hastalar 2 gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.


Anjiyografik yöntemle kapalı kalp kapağı değiştirme işleminin hastanelerinde artık rutin olarak başarı ile uygulandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr.Onur Taşar,"Kliniğimize nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı gibi kardiyolojik şikayetlerle başvuran iki hastamızda, yaptığımız tetkiklerden sonra ileri derecede aort kapak darlığı olduğunu tespit ettik. Günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyen hastalarımız Reşit ve Hüsyein Bey’in kalp kapaklarının değiştirilmesine karar verdik. Kardiyoloji kliniğimize aynı gün başvuran hastalarımızı ön hazırlık süreci tamamlanmasının ardından operasyona aldık. İki hastamıza yaklaşık 45’ er dakika süren işlem ile yeni kapakları implante edilerek tedavilerini tamamlandık. Hastalarımızı bir gün yoğun bakım ve birgün de serviste müşahede altında tuttuktan sonra şifa ile taburcu ettik”diye bilgi verdi.


Uyguladıkları yöntemin hastalar açısından da oldukça konforlu olduğunu ve hastanede yatış süresini kısalttığını aktaran Taşar, bu yöntemi şehir hastanelerinin beraberinde getirdiği modern hibrit anjio üniteleri sayesinde başarı ile uyguladıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
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