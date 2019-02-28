Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 552 köyden 138’nin yolu ulaşıma kapandı. Okulların tatil edildiği kentte ekipler karla mücadele çalışmasına başladı.

Elazığ’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle güzel görüntülerin de çıktığı kentte merkezde 11,ilçelerden Arıcak’ta 3,Baskil’de 10, Maden’de 3, Karakoçan’da 20, Keban’da 15, Kovacılar’da 10, Palu’da 15 veSivrice’de 50 olmak üzere toplam 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde okulların tatil edilmesinin ardından Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise yolları açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Çok fazla kar yağdığını belirten üniversite öğrencisi Asena Akyürek, "Hava şartlarından dolayı artık okula gidip gelmemizde çok zorlanıyoruz ama karı seviyoruz. Etraf bembeyaz. Elazığlı olarak bu durumdan mutluyum" dedi.

Bu sene çok kar yağdığını dile getiren Hasan Karadağ ise, "Biran önce yaz gelsin sıcak havaların keyfini çıkaralım. Daha fazla üşümek istemiyorum. Elazığ’da2’inci senem. Geçen seneye göre bayağı çok yağdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya ve Adıyaman’da karla karışık yağmur yağışının devam edeceğini, Tunceli ile Bingöl’de ise akşama kadar kar yağışının süreceğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca, saatte 50 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgarın etkili olma ihtimaline karşı tedbirli olunmasını istedi.