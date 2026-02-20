  • İSTANBUL
Elazığ'da 11 aylık hasret bitti: Ramazan'ın müjdecisi nohut ekmeği tezgahlarda!
Oruç

Elazığ'da 11 aylık hasret bitti: Ramazan'ın müjdecisi nohut ekmeği tezgahlarda!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Elazığ'da 11 aylık hasret bitti: Ramazan'ın müjdecisi nohut ekmeği tezgahlarda!

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte, Elazığ’ın köklü geleneklerinden biri olan ve damaklarda eşsiz bir iz bırakan "nohut ekmeği" yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Elazığlıların büyük bir özlemle beklediği bu yöresel lezzet, iftar ve sahur sofralarının baş tacı olmak üzere fırınlardan mis gibi kokular eşliğinde yükselmeye başladı.

Elazığ'da Ramazan ayı ile birlikte tezgahlarda yerini alan Nohut ekmeği rağbet görüyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ'da geleneksel olarak üretilen nohut ekmeği yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Kentte genelde Ramazan ayında yapılan ve uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, bu yıl da devam ediyor. Simit kafe işletmecisi Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirtti. Zahmetli bir üretim sürecinden geçen ürünün her yıl Ramazan ayında hazırlandığını ifade eden Bingöl, vatandaşların 11 ay boyunca beklediği bir ürün olduğunu söyledi.

Geleneksel lezzetin Ramazan ayı boyunca satışta olacağını ifade eden Mehmet Bingöl, "Öncelikle buradan bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaptığımız ürüne gelecek olursak, her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında çıkardığımız bir ürünümüz var ve adı nohut ekmeği. Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hatta diyebilirim ki, 11 ay boyunca Elazığlıların beklediği bir üründür. Yapım aşaması yaklaşık 2-3 saat sürüyor, oldukça zahmetli ama bir o kadar da özel bir ürün. Şu an ürünümüz hazır. Ramazan ayı boyunca tüm Elazığlı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

