  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da 1082 uyuşturucu hap ve 12 bin 550 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi
Aktüel

Elazığ'da 1082 uyuşturucu hap ve 12 bin 550 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:45:35 -
Elazığ'da 1082 uyuşturucu hap ve 12 bin 550 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 1082 uyuşturucu hap ve 12 bin 550 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik köpek "Nina"nın tepki vermesi üzerine evin çatı katında yapılan aramada, 1082 uyuşturucu hap, 4 gram esrar ve 12 bin 550 lira sahte banknot bulundu.

Gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Isparta'da deprem üstüne deprem!
Gündem

Isparta'da deprem üstüne deprem!

Isparta'da bir saatte peş peşe 3 deprem meydana geldi.

O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
Korona Virüs

O kentimizde alarm verildi! Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Zonguldak'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak genelinde..
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, genelgede olduğu gibi sok..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay