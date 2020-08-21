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Ekonomi Elazığ ve Malatya'da depremde zarar görenlerin elektrik ve doğalgaz fatura tahsilatlarında erteleme kararı
Ekonomi

Elazığ ve Malatya'da depremde zarar görenlerin elektrik ve doğalgaz fatura tahsilatlarında erteleme kararı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:45:24 -
Elazığ ve Malatya'da depremde zarar görenlerin elektrik ve doğalgaz fatura tahsilatlarında erteleme kararı

ANKARA (AA) - Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar görenlerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine ilişkin tahsilatlarının 3 ay süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan depremde zarar görenlerin temmuz, ağustos ve eylül dönemlerindeki elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahsilatları gerekli belgelerle başvurulması halinde 3 ay ertelenebilecek.

Bu karar, deprem dolayısıyla konutu veya işyeri yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen ve yalnızca görevli tedarik şirketi ile ilgili bölgelerin doğal gaz dağıtım faaliyetini yürüten dağıtım şirketinden elektrik veya doğal gaz temin eden mesken ve ticarethane abone grubundaki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine ilişkin tahsilatları kapsayacak.

Öte yandan, mesken ve ticarethane abone grubunda olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına veya dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına ait yerlerin tüketimleri bu kararın dışında olacak.

Karar 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek, hükümleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafınca yürütülecek.

Ayrıca, Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına, 5672 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun ek 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Karar, mülkiyet kamuya ait olan ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma kararı ya da planı bulunmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazlar ile kamu tarafından yürütülen hizmetleri kapsayacak.

Bu karar kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılacak.

Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli ise 2 milyon liradan az olamayacak.


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