Elazığ Valisi Yırık, trafik denetiminde vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kurban Bayramı dolayısıyla kara yollarındaki kontrol noktalarını ziyaret ederek, vatandaşlara şeker, çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Yırık, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Hankendi Jandarma Karakolu ve Keban yolundaki kontrol noktalarında trafik denetimi yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Trafik denetimine katılan Vali Yırık, sürücü ve yolculara şeker, çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Yırık, denetim sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduğu gözlenen sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Bayram tatili dolayısıyla çok sayıda vatandaşın farklı illerden kente gelmesi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştuğunu belirten Yırık, "Gördük ki sürücülerimiz emniyet tedbirlerine üst derecede riayet ediyor. Gerek emniyet kemeri kullanımı gerek hız kuralları olsun azami ölçüde riayet edildiğine şahit oluyoruz." dedi.

Vatandaşların salgın tedbirlerine uyduğunu, maske taktığını ve fiziksel mesafeye riayet ettiğini gördüklerini dile getiren Yırık, "Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Bulut da alınan tedbirler sayesinde şu ana kadar bir kaza yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Güvenlik noktalarında jandarma ve emniyet personelimizle bayramlaşmak istedik. Çünkü çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmeleri adına burada, ailelerinden uzakta bayram günü mesai yapıyorlar." dedi.









