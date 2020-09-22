Elazığ Valisi Erkaya Yırık farkındalık için pedal çevirdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bisiklet gönüllüleri ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Elazığ Öğretmenevi önünden Kültür Park'a kadar pedal çevirdi.

Etkinlik sonunda Elazığ'da düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Yırık, bisiklet hediye etti.

Vali Yırık, burada yaptığı açıklamada, sportif etkinlerin sağlık açısından öneminin büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'de Elazığ'ın "yaşanabilinir" şehirler arasında 19'uncu sırada yer aldığını kaydeden Yırık, şunları kaydetti:

"Elazığ'ın çevresine doğasına şehir içi trafik yapısına son derece uygun olan bisiklet sporunu bugün güzel bir şekilde uyum içerisinde gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bisiklet başta olmak üzere insanlarımızın bu farkındalığı yaratma adına tüm sporları düzenli bir şekilde her hafta belli günlerde belli saatlerde gerçekleştirmesini arzu ediyoruz."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdüklerini söyledi.



