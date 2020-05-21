Elazığ TOKİ sonuçları | Elazığ Maden TOKİ kura sonuçları
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TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihlerinde alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar illere göre bir sırayla şubat ayı sonunda çekilmeye başlandı. Ancak mart ayında koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimleri ertelendi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla kura çekimlerine kaldığı yerden devam edilmeye karar verildi. Elazığ TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekilip çekilmediğini merak ediyor.
Elazığ TOKİ sonuçları | Elazığ Maden TOKİ kura sonuçları
Elazığ TOKİ kuraları 21 Mart Perşembe günü saat 14.00’te çekilmeye başlanacak.
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