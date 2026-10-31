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Yerel Elazığ-Pertek yolunda otomobilin çarptığı yaya öldü
Yerel

Elazığ-Pertek yolunda otomobilin çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Elazığ-Pertek yolunda otomobilin çarptığı yaya öldü

Elazığ’ın Meşeli köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolunun Meşeli köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Elazığ-Pertek karayolu Meşeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa, otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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