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Elazığ, İsveç’e rakip oldu, 110 metrelik "Orcik" yapacak

Guinnes Rekorlar kitabına 100 metrelik "Orcik" ile ismini yazdıran İsveç’e, Elazığ rakip oldu 110 metrelik kentin tescilli ürünü "Orcik" yapmak için başvuru yapıldı.

10 Eylül 2019 Salı 14:46
Elazığ, İsveç’e rakip oldu, 110 metrelik "Orcik" yapacak

Guinnes Rekorlar kitabına 100 metrelik "Orcik" ile ismini yazdıran İsveç’e, Elazığ rakip oldu 110 metrelik kentin tescilli ürünü "Orcik" yapmak için başvuru yapıldı.


Elazığ’dadüzenlenmesi planlan "Orcik ve Bağbozumu Festival" için toplantı düzenlendi. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, festivalin 12-13 Ekim tarihinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.Toplantıda ayrıca Milletvekili Ağar’ın girişimiyle Guinnes Rekoru kitabına girilmesi için de başvurulması kararı alındı. Bunun üzerine Guinnes Rekorlar kitabına 100 metrelik "Orcik" ile ismini yazdıran İsveç’e, rakip olan Elazığ 110 metrelik kentin tescilli ürünü "Orcik" yapmak için resmi başvuru yapıldı.


Festivalin düzenlenmesinde öncülük eden Milletvekili Tolga Ağar yaptığı açıklamada," Yenilebilir Enerji orciğimizi dünyaya tanıtacağımız ‘12-13 Ekim Üzüm ve Bağbozumu Festivali’nin hazırlıkları devam ediyor. Dünyanın En Uzun Orciği ile Guinnes Rekoru kırmak için başvurumuzu yaptık. Rekoru 100 metrelik orcik ile elinde bulunduran İsveç’ten 110 metrelik orcik yaparak alacağız. Şimdi onlar düşünsün”dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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