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Spor Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:49:18 -
Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'de, 4'ü sporcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım içerisindeki öksürük ile boğaz ağrısı şikayetleri üzerine sporcu ve teknik ekibinin sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Yapılan PCR testi sonucunda 4'ü sporcu 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, "Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. 4 oyuncumuz ile ekibimizden 4 çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanlarımız izolasyona alınıp, tedavilerine başlanmıştır." denildi.


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