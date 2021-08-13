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Ekonomi Elazığ Belediyesine ait taşınmazlar satılacak
Ekonomi

Elazığ Belediyesine ait taşınmazlar satılacak

Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait mevkii, ada, parsel numarası, m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ilanla duyurulan arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile(artırma suretiyle) satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 15:36:00 - 2021-08-13 15:43:26
Elazığ Belediyesine ait taşınmazlar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre arsaların  İhalesi 27.08.2021 tarih ve saat 14:00’de Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla arsanın ihalesine  katılması halinde; her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.  Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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