Yerel

Elazığ Belediyesi'nden Güneş Enerjisi hamlesi

Elazığ Belediyesi tarafından, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji yatırımları kapsamında Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında ⁠227.000 m² alanda kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı.

 

Elazığ Belediyesi, geleceğin enerjisi olan yenilenebilir enerji üretim çalışmaları doğrultusunda GES projesi ile kendi elektriğini üretmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce hayata geçirilen ve Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19.000 m² arazi üzerine kurulan panellerle 0,99 megawatt kapasiteli elektrik üretimi devam ederken, projeyle yılda 1.800.000 kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor.

Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında ise yeni bir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi hayata geçirilecek. Toplam 19,5 MWp kapasiteye sahip olacak proje ile yıllık 35.000.000 kWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10.000 hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı potansiyelde üretilecek enerji, 40.000.000 kilogram karbon emisyonunun önlenmesine eş değer olacak. Böylece hem çevreye katkı sağlanacak hem de Elazığ Belediyesi’ne önemli bir gelir kaynağı oluşturulacak.

 

İhale sürecinin ardından Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi gerçekleştirildi. Yüklenici firma tarafından projenin, 5 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını çevre ve enerji yatırımlarıyla destekleyerek şehrin geleceğine yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda GES projesinin yatırıma dönüştürülmesi ile birlikte hem çevreye duyarlı bir adım atılmış hem de Elazığ Belediyesi’ne sürdürülebilir bir gelir kaynağı kazandırılmış olacak.” denildi.

