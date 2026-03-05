Beşiktaş'a yeni Rus orta saha belli oldu: Matvey Kislyak: CSKA'ya resmi teklif...
Beşiktaş, Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ın durumunu yakından takip ediyor. Kartal'ın yaz döneminde resmi teklif sunacağı öğrenildi.
Beşiktaş, Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ın durumunu yakından takip ediyor. Kartal'ın yaz döneminde resmi teklif sunacağı öğrenildi.
Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rusya pazarına yöneldi. Hedefte CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak var... 20 yaşındaki merkez orta sahanın 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi var. Tahmini piyasa değeri ise 20 milyon euro civarında...
CSKA altyapısından çıkan 1.80 boyundaki futbolcu bu sezon 19 lig maçında 1.674 dakika görev yaptı.
4 gol ve 5 asist üretti. Matvey Kislyak, Rusya Milli Takımı'nın da parçası... Şu anda Premier Liga'nın (Rus Ligi) en değerli isimleri arasında gösteriliyor...
Beşiktaş'ın, Matvey Kislyak'ı yakından takip ettiği öğrenildi. Sezon sonunda CSKA ile masaya oturulacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın önderliğindeki Kartal, kadrosuna genç ve kaliteli yabancıları katmak istiyor. Rus yıldız, asıl yeri olan merkez orta saha haricinde ön liberoda da görev yapabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23