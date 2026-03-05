  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakın ilk sırada hangisi var! Dünyanın en tehlikeli ülkeleri açıklandı Sahurda ayran içerseniz ne olur? Vücudun uzun süre susuz kalmasını engelliyor ve... İran savaşı sonrası Türkiye'den Çelik Kubbe'yi isteyecek ülkeler belli oldu! İşte o 5 ülke Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi! Beşiktaş'a yeni Rus orta saha belli oldu: Matvey Kislyak: CSKA'ya resmi teklif... Güneş panelleri beyaz örtüyle kaplı! Kür üretim maliyetini arttırdı Bankacılık sektörünün mevduatı 30 trilyona dayandı ABD-İsrail saldırıları devam ediyor! 100 bin kişi Tahran’dan kaçtı İran’da ölü sayısı açıklandı Reytingler yine tavan yapacak! Müthiş bir bölümle geliyor yine Gönül Dağı!
Spor
13
Yeniakit Publisher
Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Oynadığı futbolla parmak ısırtan Osimhen için her geçen gün açıklamalar zinciri gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie, 26 yaşındaki gıkcü futbolcu hakkında dikkat çeken bir transfer önerisinde bulundu. İşte ayrıntılar...

#2
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Bu sezon üç kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#3
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Yönetim, geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralanan ve sarı-kırmızılı forma altında müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı süper yıldızın bonservisini aldı.

#4
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Bu sezon da Galatasaray forması altında başarılı performansını sürdüren Osimhen'in adı şimdiden transfer söylentilerine karışmış durumda.

#5
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Adı çok sayıda dev kulüple anılan 26 yaşındaki santrfora talip olan son takım Bayern Münih oldu.

#6
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Avrupa basınında Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin golcü oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.

#7
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Galatasaray'ın ise Nijeryalı santrfor için 150 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

#8
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Osimhen-Bayern Münih iddiaları ortaya atılırken, kariyerinin büyük bölümünü Almanya'da geçiren ve Wolfsburg, Stuttgart ve Hansa Rostock gibi takımlarda oynayan Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#9
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Be Soccer kaynaklı haberde; Akpoborie, Osimhen'in Bayern Münih'in ilgisi sonrası Almanya'ya dönmeyi düşünmesi gerektiğini belirtti.

#10
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Nijeryalı eski futbolcu, "Galatasaray'da harika işler yapıyor. Almanya'da gelişti ve biraz Almanca öğrenmiş olmalı. Gelişimini Almanya'da geçirdi. Wolfsburg kültürünü biliyor, bu yüzden uyum sağlaması çok kolay olur". ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Jonathan Akpoborie ayrıca Victor Osimhen'in saha dışı davranışlarını eleştirdi. Akpoborie, "Sadece yetenek yetmez, saha dışı davranışları da çok önemlidir." dedi. Victor Osimhen'in kariyeri boyunca antrenörlerle yaşadığı anlaşmazlıkları da örnek gösteren Nijeryalı eski futbolcu, "Victor'un etrafındaki her şey her zaman bir drama olmuştur." yorumunu yaptı.

#12
Foto - Öyle bir açıklama yaptı ki... Victor Osimhen için dikkat çeken transfer önerisi!

Osimhen'e olan hayranlığını da dile getiren Jonathan Akpoborie, "Victor'u ilk olarak Wolfsburg'da gördüm. Sahada yarattığı tüm dramayı bir kenara bırakırsak, onu gerçekten beğeniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu...
Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri
Gündem

Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmad Al-Awadhi’nin ülkeye düşen İran füzeleriyle ilgili vakalara ilişkin açıklaması, İran füzelerinin yüksek hassa..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sri Lanka açıklarında imdat çağrısı yapan İran savaş gemisi IRIS Dena’nın Hint Okyanusu’nun derinliklerine gömüldüğü resmen teyit edildi. Ga..
Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle!
Gündem

Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle!

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarını hedef alan ve can kayıplarına yol açan saldırılarına karşı diplomatik hamle başlattı. Kuveyt D..
İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak
Dünya

İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

İran’dan gelen açıklama Ortadoğu’daki gerilimi daha da yükseltti. İranlı bir askeri yetkili, ABD ve İsrail’in rejim değişikliği girişimine y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23