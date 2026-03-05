Bankacılık sektörünün mevduatı 30 trilyona dayandı

Söz konusu kredilerin 715 milyar 265 milyon 560 bin lirası konut, 47 milyar 212 milyon 845 bin lirası taşıt, 2 trilyon 264 milyar 186 milyon 115 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 907 milyar 750 milyon 721 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.