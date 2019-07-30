El uyuşmaları neden olur? El uyuşması nasıl geçer? El uyuşması hangi hastalığın belirtisi

El uyuşması çok kişide görülmekte. Gece uyurken ya da sabah uyandığınızda parmaklarınızda uyuşmalar oluyorsa siz de karpal tünel sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Hastalığın şiddetine göre ilaç tedavisi ya da fiziksel egzersizler uygulanabilir. İlerlemiş vakalarda cerrahi tedavi uygulanır. Karpal tünel sendromu nedir?

Uyuşma nedenleri neler?

Omurilik Kanal Daralması

Bel fıtığı, Beyin ve Omurilik Tümörleri

Beyin Kanamaları ve Damar Tıkanıklıkları

Beyin Enfeksiyonları

Şeker Hastalığı

Kanser metastazları

Huzursuz Bacak Sendromu

Bacak Kırılması

Vitamin Eksikliği

Psikolojik Nedenler

Dolaşım Bozuklukları

Migren ve romatizma gibi hastalıklar

Sürekli aynı pozisyonda kalmaktan dolayı oluşan ağrılar.

Karpal tünel sendromu nedir?

El ve parmaklarda oluşan uyuşukluk hissinin çoğunlukla sebebi karpal tünel sendromudur. Koldan gelen ve avuç içine ve parmaklara uzanan sinir ve kas dokuları, bilek bölgesinde dar bir kanaldan ya da başka bir deyişle tünelden geçer. Karpal tünel denilen bu bölgeden geçen median sinire baskı uygulanması sonucu oluşan bir sendromdur. El ve bilekte ağrı, uyuşma, yanma, his kaybı gibi şikayetlere sebep olan karpal tünel içinde bulunan median sinir baş, işaret, orta ve yüzük parmaktaki duyunun hissedilmesini ve başparmakta bulunan kasların kontrol edilmesini sağlar. Kanal bölgesinde meydana gelen mikrotravmalar kanal hacminin daralmasına ya da kanal içinde bulunan içeriğin artmasına sebep olan patolojik bir olaydır. Sıklıkla tuzak nöropatinin sebep olduğu bu sendrom, orta yaşlı kadınlarda daha sık görülür. Klinik seyri üç ayrı dönemde incelenir. Subklinik dönem olan erken dönemde hastaların genellikle şikayeti olmasa da sinir ileti çalışmalarında, lokal iletim yavaşlaması saptanır. İkinci dönem olan ağrı ve parestezi döneminde geceleri artan uyuşukluk ve ağrılar baş, işaret ve orta parmakta hissedilir. Bazı durumlarda yakınmalar hastayı uykusundan uyandırabilecek şiddettedir. Son dönem olan nörolojik bulgular döneminde ise sinir hasarlanmaları, his kayıpları ve kas erimeleri görülür. Karpal tünel sendromu uzun süreler boyunca tekrarlayan el bileği hareketlerini takiben ortaya çıkar. Sürekli mouse kullanımı, el gücü ile iş yapanlar, müzisyenler, örgü ve oya işi yapanlar, çok titiz ev hanımlarının yaptığı rutin işler bu hastalığa zemin hazırlayan faktörlerin başında gelir. Öykü, fizik muayene ve nöroloji uzmanı tarafınca yapılan EMG ile teşhisi konur. Karpal tünel sendromu hastalığın derecesine göre fizik tedavi ya da lokal anestezi altında cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

Kalp krizi belirtileri neler? Kalp krizi nasıl geçirilir?