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El titremesinin nedenleri nelerdir?

El titremesi, kaslarda görülen istemsiz ve ritmik kasılmalardır. Hiçbir yaş grubunda, el titremesi normal şartlarda görülmemektedir.

24 Temmuz 2018 Salı 11:36
El titremesinin nedenleri nelerdir?

El titremesinin birçok nedeni vardır. Bazen aşırı yorgunlukta, bazı metabolik eksikliklerde el titremesi olabilir. Toplumda en sık Parkinson hastalığında el titremesi görülür.

Parkinson hastalığı beyinde dopamin denen bir maddenin eksikliği sonucunda meydana gelen bir hastalıktır. Hasta elini sabit tuttuğunda elleri titrer, hareket halindeyken titremez.

Ancak hastalık ilerledikçe sabit halindeyken de titrer. El titremesinin yanında başka birçok belirti olduğu için hasta bunun kolayca farkına varır, ardından doktora başvurmalıdır. Aslında en çok görülme durumu aileden gelen titreme sorunudur. Genç yaşta el titremesi sosyal yaşamı olumsuz etkileyecektir.

Beyinde bir bölge olan cerebellumdaki bazı hastalıklarda el titremesi görülür. Kadınlarda psikolojik el titremesi nadiren de olsa ortaya çıkabiliyor. Bu bir bastırma duygusudur. Özellikle baskı altında olanlarda, takıntılı hastalık olarak ortaya çıkar. Tiroit gibi bazı metabolik hastalıklarda da el titremesi görülebilir.

El titremesinin nedenlerinde en sık merak edilen; parmak çıtlatmanın titremeye neden olup olmadığıdır. Parmak çıtlatmak; kesinlikle el titremesine neden olmaz. Fakat parmaklara yapılan bu baskı eklemlerde deformeye neden olabileceğinden, ileriki yaşlarda eklem-kemik rahatsızlığı olan romatizmanın görülmesinde etkili olabilir.

İlaçlar da elin titremesinde etkili olabilir. Hatta birçok ilaç, el titremesine neden olmaktadır. Özellikle depresyon için kullanılan ilaçlar olan antipiskopik grup olan ilaçlardan kaynaklanabilir.

Ayrıca bunama hastaları için kullanılan ilaçlarda el titremesinin yanında vücudun başka bölümlerinde de titreme yaratabilir. Uykusuzluk ve tiroit rahatsızlığı için alınan ilaçlar da titremeye neden olabilir. Bu yüzden tüm bu ilaçların doktor kontrolünde ve tavsiyesiyle alınması önemlidir.


 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:36
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