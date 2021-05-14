  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
El-Şuruk Kulesi’nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
Irak Başbakanı Kazımi'den dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Gündem El-Şuruk Kulesi’nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Gündem

El-Şuruk Kulesi’nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in hava saldırısında hedef aldığı 14 katlı El-Şuruk Kulesi’nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 03:04:00 - 2021-05-14 03:07:26

İsrail’in düzenlediği hava saldırısında Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurarak yıktığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İsrail, 14 katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurdu

İsrail, dün düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’nin orta kesiminde yer alan 14 katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurmuş, vurulan bina kısa sürede tamamen yıkılmıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı belirtilmişti.

Binanın füzeler ile vurulduğu ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İsrail’in binanın temeline doğru attığı 2 füze çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina olmuştu.

İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi
İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

Dünya

İsrail çocukları öldürüyor! Şehit sayısı 103'e yükseldi

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...
Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

Dünya

Barbar Yahudiler basına saldırdı! İşte o anlar...

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler
İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Dünya

İsrail katliam yapıyor! Filistin'den kan donduran görüntüler

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli
Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Dünya

Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu
Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

Dünya

Vicdansızlar! İsrail yaralılara yardım eden Filistinlileri İHA ile vurdu

Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat
Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat

Dünya

Son dakika! İsrail'den Gazze'ye harekat

Gazze'ye kara operasyonu sonrası Altun'dan açıklama
Gazze'ye kara operasyonu sonrası Altun'dan açıklama

Gündem

Gazze'ye kara operasyonu sonrası Altun'dan açıklama

Sıcak gelişme! Kassam Tugaylarından füze saldırısı
Sıcak gelişme! Kassam Tugaylarından füze saldırısı

Dünya

Sıcak gelişme! Kassam Tugaylarından füze saldırısı

Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!
Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!

Gündem

Son dakika! BM'den İsrail-Filistin hamlesi!

İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir
İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir

Siyaset

İbrahim Kalın: İsrail'in saldırıları yeni katliamların habercisidir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası ajanslar son dakika geçti! Lübnan'dan İsrail'e roket atışı
Dünya

Uluslararası ajanslar son dakika geçti! Lübnan'dan İsrail'e roket atışı

Uluslararası ajanslar, Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı bilgisini geçti. Gelen son bilgilere göreyse, roketlerin Lübnan yönetimi tarafında..
Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi
Dünya

Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştükten sonra BM Genel Sekreteri Guterres'i arayar..
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Terörist İsrail'in savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney kesimlerindeki farklı yerlere biz dizi hava saldırısı gerçekleşti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay