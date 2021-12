El sanatları kursu açıldı

Kursu ziyaret ederek konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Akçaabat Belediyesi olarak kadınlara yönelik faaliyetlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın sosyalleşmesi için hem de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarımının sağlanması adına Belediyemiz Bünyesinde Halı Dokuma, Nakış ve takı tasarım kurslarını İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hayata geçirdik. Kurslarımız, Belediyemize ait Hanımlar Kültür Evi'nde devam ediyor. Her bir kursa bayanlardan yoğun ilgi var. Kadın elinin değdiği her işte güzel sonuçlar, güzel ürünler ortaya çıkıyor. Buradaki kurslarımızda da kadınlarımızın özverisini, gayretini samimiyetini gördüm. Halı dokuma kursumuzda Akçaabat’a has halı motifleri ortaya çıkıyor. Nakış kursunda geçmiş dönemde büyüklerimizin özellikle çeyiz hazırlarken evlerde yaptıkları işlemeler tekrar gün yüzüne çıkartılıyor.

Kursların sonunda kadınlarımızın buradan öğrendikleri ile meslek sahibi olacaklarını hedefliyoruz. Kadınlarımız kendileri üretecek ve kendi ürettiklerini satarak ekonomik anlamda ailelerine katkı sağlayacak. Bunun yanında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız da gelecek nesillere aktarılmış olacaktır” dedi.