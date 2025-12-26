Güney Kore eski Devlet Başkanı'na suçlamalar! Kim Jong-Un'a çağrı yapmıştı...

Güney Kore siyaset sahnesinin en yoğun davalarından biri devam ediyor. Özel bir savcı, eski Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol'ü adaleti engellemekle suçladı ve Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde 10 yıl hapis cezası talep etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yonhap'ın haberine göre, özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davanın karar duruşmasında eski Devlet Başkanı Yoon için hapis cezası talebinde bulundu.

Özel savcı ekibi, Yoon’un “suç teşkil eden eylemlerinin hukuk ve düzeni ciddi şekilde zedelediğini ve ona güvenerek başkan seçen halkta büyük bir yaraya yol açtığını” belirtti.

Savcılar, “gözaltına alınmayı engelleme, kabine üyelerinin haklarını ihlal etme, yabancı basına yalan bilgiler yayma ve telefon kayıtlarını yok etme” suçlamaları dahil Yoon için toplamda 10 yıl hapis cezası talep etti.

Yoon, sıkıyönetim girişimiyle ilgili suçlamalar nedeniyle 3 ayrı davada daha yargılanıyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yeni suçlamalar: İnsansız savaş uçakları ve hava araçları ve gizli operasyon iddiaları

Olaylar burada bitmedi. Kasım 2025'te Güney Kore özel savcılığı, eski cumhurbaşkanı hakkında bir dizi ciddi suçlama yöneltti. İddianameye göre, Yun Seok-yol, Ekim 2024'te Kuzey Kore topraklarına insansız hava aracı göndermek için gizli bir operasyonu onayladı.

İddianameye göre, operasyonun amacı misilleme saldırılarını kışkırtmak ve bunu sıkıyönetim ilan etmek için bir bahane olarak kullanmaktı. Savcılık bunu yetkiyi kötüye kullanma ve düşmana yardım etme olarak değerlendiriyor.

Sonuç

Yun Seok-yol davası, Güney Kore tarihindeki en karmaşık ve tartışmalı siyasi ve hukuki süreçlerden biri haline geldi. Yaklaşan karar, sadece eski cumhurbaşkanının kaderi için değil, aynı zamanda ülkedeki hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumların geleceği için de önemli bir sınav olabilir.