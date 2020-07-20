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Spor

El-Sadd, Santi Cazorla'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:28:25 -
El-Sadd, Santi Cazorla'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı.

El Sadd'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanyol temsilcisi Villarreal ile sözleşmesi sona eren Cazorla ile anlaşma sağlandığı ve 35 yaşındaki oyuncunun Doha'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

Cazorla, profesyonel kariyerinde Villarreal'in yanı sıra Recreativo de Huelva, Malaga ve 2012-18 yıllarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giydi.

Cazorla'nın yeni takımı El Sadd'ı Xavi Hernandez çalıştırıyor.

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