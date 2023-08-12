  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kenarda, köşede 1 gram bile altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü banka son tahminini ilan etti

Çakma ekonomistler birbirlerine girdiler!

Sadece saatler kaldı! İstanbul karanlığa gömülecek... Bu ilçelerde yaşayanlar aman dikkat

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'ya muhalefetten hakaret yarışı!

'Bulutları ve karıncaları' takip ederek depremleri bilen isim duyurdu: Oranın altında 3 tane düdüklü tencere kaynıyor

Nazif Ay'dan haddini de hududunu da aşan açıklama! 'Tüm tarikatlar terör hareketidir'

Öğretmenlere kritik haber! Milli Eğitim Bakanı Türkiye’ye resmen duyurdu: Tüm boş normlar açılıyor! O sözleri

ABD'li milyarder ölümsüzlük hilesi için verdiği müthiş rakam! Şaşkına çeviren haber: Tam 2 milyon dolar!

Kızıldeniz'de her an büyük tehlike: 8 yıldır gemi demirli haldeydi! Safer'deki petrol tahliye edildi

Benzin zammının sorulduğu kadından muhabirin beklemediği cevap! 'Hangisi arabasını sattı?'
Tarım El Nino kakao hasadını vurdu!
Tarım

El Nino kakao hasadını vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:30:00 -
El Nino kakao hasadını vurdu!

Kakaonun en çok yetiştirildiği yer olan Batı Afrika’da şiddetli yağış ve iklimi etkileyen küresel bir okyanus-atmosfer fenomeni olan El Nino’ya bağlı hava olayları nedeniyle bu yılki hasat verimsiz oldu. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız, çikolata üretiminin temel hammaddesi olan kakaonun, hasattaki verimsizlikten dolayı çikolata üretimini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Yıldız: “Hasatın verimsiz olması nedeniyle Batı Afrika'daki kakao arzı azalacaktır. Düşük arz, bizim gibi çikolata üreticileri için ham madde teminini zorlaştırabilir ve stoklar üzerinde baskı yaratabilir. İstemediğimiz diğer bir sonuç ise yüksek maliyetlerle karşılaşmamız olacaktır” dedi. Bu artışın da hammaddeden son tüketiciye kadar uzanabileceğinden bahseden Elif Aslı Yıldız: “Fakat biz her zamanki gibi en lezzetli ve en iyi şekilde fiyatlandırılmış çikolataları tüketicilerimize sunacağız. Ürün kalitesinden ödün vermeden, en iyi çikolataların keyifle tüketilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“Çikolata fiyatlarını dengeli tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz”

Dünyayı sarsan yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik ve diğer sorunların, çikolata üretimini de etkiledi. Çikolatanın ana maddesi olan kakaonun fiyatı şu anda metrik ton başına 3 bin 160 ABD Doları ile son 46 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Bu, geçtiğimiz ekim ayına göre yüzde 40'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor. El Nino hava olayı sebebiyle bu yıl kakao üretiminde ciddi bir azalma söz konusu. Bu da çikolata fiyatlarının artışında etken bir sebep. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Hammadde tedariği zorlaşacağı için fiyat artışı söz konusu olabilir. Biz sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı politikalarımız ile çikolata fiyatlarını dengeli tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

“Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyoruz”

İklim değişikliği sonucu ortaya çıkan sıcaklık artışları ve artan karbondioksit miktarı uzun vadede ürün kalitesinde ve üretim miktarında azalmalara sebep olabilmektedir. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, enerji ve su verimliliğini artırmak için sürekli olarak fabrikalarındaki süreçleri gözden geçirip,geliştirdiklerini söyleyen Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Çikolata üretiminde kullanılan hammaddelerin tedarik zinciri yönetimini titizlikle takip ederek, adil ticaret ve çiftçi destek programlarına odaklanıyoruz. Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak, üretim süreçlerimizin çevresel etkisini minimize etmeye çalışıyoruz. Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini de geliştirerek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekliyoruz” diye konuşan Yıldız “Amacımız, lezzetli çikolatalarımızı üretirken çevreye duyarlılık göstermek ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23