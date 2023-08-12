El Nino kakao hasadını vurdu!

Yıldız: “Hasatın verimsiz olması nedeniyle Batı Afrika'daki kakao arzı azalacaktır. Düşük arz, bizim gibi çikolata üreticileri için ham madde teminini zorlaştırabilir ve stoklar üzerinde baskı yaratabilir. İstemediğimiz diğer bir sonuç ise yüksek maliyetlerle karşılaşmamız olacaktır” dedi. Bu artışın da hammaddeden son tüketiciye kadar uzanabileceğinden bahseden Elif Aslı Yıldız: “Fakat biz her zamanki gibi en lezzetli ve en iyi şekilde fiyatlandırılmış çikolataları tüketicilerimize sunacağız. Ürün kalitesinden ödün vermeden, en iyi çikolataların keyifle tüketilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“Çikolata fiyatlarını dengeli tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz”

Dünyayı sarsan yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik ve diğer sorunların, çikolata üretimini de etkiledi. Çikolatanın ana maddesi olan kakaonun fiyatı şu anda metrik ton başına 3 bin 160 ABD Doları ile son 46 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Bu, geçtiğimiz ekim ayına göre yüzde 40'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor. El Nino hava olayı sebebiyle bu yıl kakao üretiminde ciddi bir azalma söz konusu. Bu da çikolata fiyatlarının artışında etken bir sebep. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Hammadde tedariği zorlaşacağı için fiyat artışı söz konusu olabilir. Biz sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı politikalarımız ile çikolata fiyatlarını dengeli tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

“Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyoruz”

İklim değişikliği sonucu ortaya çıkan sıcaklık artışları ve artan karbondioksit miktarı uzun vadede ürün kalitesinde ve üretim miktarında azalmalara sebep olabilmektedir. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, enerji ve su verimliliğini artırmak için sürekli olarak fabrikalarındaki süreçleri gözden geçirip,geliştirdiklerini söyleyen Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Çikolata üretiminde kullanılan hammaddelerin tedarik zinciri yönetimini titizlikle takip ederek, adil ticaret ve çiftçi destek programlarına odaklanıyoruz. Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak, üretim süreçlerimizin çevresel etkisini minimize etmeye çalışıyoruz. Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini de geliştirerek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekliyoruz” diye konuşan Yıldız “Amacımız, lezzetli çikolatalarımızı üretirken çevreye duyarlılık göstermek ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek” dedi.