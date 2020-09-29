El-Mişri: Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti

Libya krizindeki siyasi tarafların bir araya geldiği diyalog görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid El-Mişri, varılan "ön uzlaşının" perşembe günü Fas'ta imzalanacağını duyurdu.

Mişri, Libya'da devlet kademelerindeki yönetici pozisyonu için tarafların anlaşmaya vardığını ve imzanın perşembe günü Fas'ta atılacağını açıkladı.

Mişri devam eden görüşmelerde üç sürecin ele alındığını ve bunlardan en önemlisinin Anayasa ilişkin süreç olduğuna dikkat çekti. Yürütme ve yönetici faliyetlerine ilişkin de süreçler olduğunu belirten Mişri, yürütmenin geçici olarak ele alınmayacağını açıkladı.

"Bu defa gafil avlanmayacağız"

Fas görüşmelerine katılımları için, dikkatli bir şekilde ilerleyeceklerini belirten Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, geçmişteki siyasi süreçleri baltaladığını da hatırlattı.

Mişri diyalog ve müzakerelere katılımın, başka seçenek olmadığı anlamına gelmediğini ve darbeci Halife Hafter'in yaptığı yığınakları takip ettiklerini belirtti.

Merkez Bankasının yönetimi

Mişri, diyalog görüşmeleri kapsamında Libya Merkez Bankasının yönetim kadrosunun belirlendiği müjdesini de verdi.

"Türkiye olmasaydı Wagner başkente girecekti"

Libya ve Türkiye arasında imzalanan mutabak muhıraları için de açıklamalarda bulunan Mişri, Türkiye'nin yardımlarını hatırlatarak, "Türkiye olmasaydı! Wagner güçleri ve Çadlı paralı askerler Trablus'a girmek üzereydi." dedi.

Hafter gibi darbeci askerlerin yönetim kademesinde olamayacağını belirten Mişri, prensiplerden taviz vermeden Libya devleti için çalışacaklarını açıkladı.