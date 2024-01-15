El kurutma makinelerini bu videoyu izledikten sonra kullanmayacaksınız!
Umumi tuvaletlerde bulunan el kurutma makinelerine ilişkin sosyal medyada yayınlanan bir video izleyenleri hayrete düşürdü.
Görüntülerde, geçtiğimiz günlerde kurutma cihazlarından alınan numunelerin laboratuvar ortamında incelendiği belirtildi.
Videoda, kurutma cihazlarının tüm türlerinde yoğun bakteri üretimi olduğu anlatıldı.
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