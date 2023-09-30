‘El konulabilir’ diyerek böyle uyardılar: O uçaklarla Türkiye dışındaki ülkelere uçmayın

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Rus havayolu şirketlerine kiralık uçaklarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Rosaviatsiya Rus havayolu şirketlerine kiralık uçaklarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

El konulma riski olan kiralık uçaklara yönelik uyarı!

Rosaviatsiya Devlet Taşımacılık Kiralama Şirketi'nin bağlı kuruluşlarından kiralanan uçakları işleten havayollarına bu uçaklarla Türkiye ve Beyaz Rusya dışında yurtdışına uçurmamalarını tavsiye etti. Bu tavsiyenin sebebinin Devlet Taşımacılık Kiralama Şirketi'nin iflas sürecinde olan yabancı iştiraklerinin uçaklarına el konulması riskinden kaynaklandığı belirtildi.

S7 Airlines bir çok uçuşunu iptal etti

Rosaviatsiya'nın uyarısı kapsamında Rus havayolu şirketi S7 Airlines kiralık uçuşlarla yapacağı bir çok uçuşu iptal etti. Bir S7 yetkilisi “Havayolu bazı uluslararası uçuşlar gerçekleştirmek için Rus yetkililerden izin bekliyor. Resmi izin alınana kadar bu uçuşların kalkışları ertelenecektir” dedi.

S7'nin yanı sıra bu tür kiralık uçaklar Aeroflot grubu, Aurora ve Yamal havayolları tarafından da kullanılıyor.

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Charter uçuşları etkilemeyecek

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR) konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede AZUR Air, Nordwind, IKAR ve IFly gibi klasik 'charter' havayolları diğer kiralayanların yönetim kurullarında faaliyet gösteriyor ve bu kısıtlama charter uçuşları etkilemeycek.

Bazı havacılık medyasına göre kurullar doğrudan ana Rus havayolu GTLK'nin mülkiyeti olarak yeniden kaydedilmesiyle sorun çözülecek.

Kaynak: Turizm Ajansı

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