El Kaide’den Mali’deki çatışmalara ilişkin açıklama

Batı Afrika ülkesi Mali’de faaliyet gösteren ve El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin, son günlerde ülke genelinde düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Grubun medya kolu tarafından servis edilen açıklamada, Mali’de birçok noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Mali'nin askeri lideri Assimi Goita’nın bulunduğu yerleşkenin, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın makamının ve başkent Bamako’daki Modibo Keita Uluslararası Havaalanı'nın hedef alındığı belirtildi.

Grup ayrıca Kati kentindeki askeri noktaların da saldırıya uğradığını ileri sürdü.

"Kontrol sağlandı"

CNİM açıklamasında, Mopti kentinin tamamen ele geçirildiği ve Sevare ile Gao bölgelerinde orduya ait birçok noktanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Ayrıca Kidal kentinin de Tuareg gruplarla birlikte yürütülen operasyon sonucunda ele geçirildiği belirtildi.

Tuareg gruplarla iş birliği

Açıklamada, saldırıların Tuareg ayrılıkçı hareketi Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ruslara mesaj

Grup ayrıca açıklamasında, Mali’de bulunan Rus unsurlarıyla doğrudan çatışma istemediğini ifade ederek, karşılıklı hedef alınmama temelinde bir ilişki kurulabileceğini kaydetti.

Bölgedeki güvenlik durumu

Mali'de son dönemde El Kaide ve diğer grupların cunta yönetimini hedef alan saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Ülkede aynı zamanda kuzey bölgelerinde Tuareg ayrılıkçı hareketlerin isyanı sürerken, askeri yönetim güvenliği sağlamakta zorlanıyor.

Yetkililer, son saldırıların ardından ülkenin birçok bölgesinde operasyonların devam ettiğini açıkladı.

