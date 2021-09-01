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Dünya El Kaide’den Afganistan’daki işgale ilişkin açıklama
Dünya

El Kaide’den Afganistan’daki işgale ilişkin açıklama

Terör örgütü El Kaide'nin merkez yapılanması, Afganistan'da ABD işgalinin sona ermesi ile ilgili açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 17:41:00 -
El Kaide’den Afganistan’daki işgale ilişkin açıklama

Terör örgütü El Kaide'nin merkez yapılanması, Afganistan'da ABD işgalinin sona ermesi sebebiyle bir açıklama yayınladı.

Örgütün ana propaganda kanalı As Sahab tarafından yayınlanan ve sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan açıklama "Afganistan'da Allah'ın Verdiği Zafer Sebebiyle İslam Ümmetine Tebrik" başlığını taşıyor.

"ABD rezil şekilde çıkarıldı"

"ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi sebebiyle Allah'a şükredildiği" ifadesiyle başlayan açıklamada, "ABD'nin belinin kırıldığı, küresel itibarının zedelendiği, İslam toprağı Afganistan'dan rezil ve zelil bir şekilde çıkarıldığı" öne sürüldü.

"İlham kaynağı"

Açıklamada "Amerika şer imparatorluğunun mağlubiyeti, bu çağda Allah'ın bir işaretidir ve dünyanın mazlumları için muazzam bir ilham kaynağıdır." ifadesi yer alırken, “Afganların Batılı işgalciler karşısında eğilmediği” ifade edilip, "Bu cihat ve direniş yolunda Afgan milleti tarihi yiğitlikler sergilemiş, birkaç on yıldır paha biçilmez fedakarlıklarda bulunmuştur." denildi. El Kaide Taliban hareketin liderlerine tebrik mesajları yolladı.

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