El frenini çekmeyi unuttu, uçurumdan yuvarlandı!
Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu traktör, uçuruma devrildi. Bir kepçenin halatlarına bağlanan traktör, 2 saatlik çalışmanın ardından yukarıya çekildi.02 Haziran 2019 Pazar 16:30
Bursa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması dolayısıyla hareket ederek uçuruma devrilen traktör, 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde bahçesini süren C.O. traktörünü park ederek aşağı indi. El freni çekili olmadığı için eğimden dolayı hareket eden traktör, uçuruma yuvarlanarak devrildi.
Traktör çukurdan çıkarılamayınca kepçe çağrıldı. Kepçenin halatları traktöre bağlanarak 2 saatlik çalışmanın ardından traktör çukurdan çıkarıldı.
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