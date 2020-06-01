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Aktüel

El freni çekilmeyen otomobil sulama göletine gömüldü

Eskişehir’de, park halinde el freni çekilmeyen otomobil sulama göletine düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:39:52 -
El freni çekilmeyen otomobil sulama göletine gömüldü

Eskişehir’de, park halinde el freni çekilmeyen otomobil sulama göletine düştü.


Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir’in Han ilçesinde yaşandı. Öğle saatlerinde, ilçede yaşayan D.T. isimli şahıs dinlenmek için otomobiliyle bir sulama sulama göleti kenarına gitti. Bir süre sonra el freni çekilmeyen araç hareket ederek suya girdi.


Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen arama ve kurtarma ekipleri, oto kurtarıcı yardımıyla suya gömülen aracı çıkardı.

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