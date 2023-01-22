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Dünya El-Ezher'den tepki: 'Dur' deyin
Dünya

El-Ezher'den tepki: 'Dur' deyin

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Ezher, uluslararası toplumu, kuruluşları ve dünya liderlerini "kutsal değerlere hakaret etme girişimlerinin karşısında durmaya" ve "ifade özgürlüğü kavramının içinin boşaltılmasına dur demeye" çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 17:56:00 -
El-Ezher'den tepki: 'Dur' deyin

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin, medeni insanın Kur'an-ı Kerim'e duyduğu saygıyı azaltmayacağı ve kutsal kitabın, tüm insanlık için yol gösterici olmaya devam edeceği vurgulandı.

Ezher, uluslararası toplumu, kuruluşları ve dünya liderlerini "kutsal değerlere hakaret etme girişimlerinin karşısında durmaya" ve "ifade özgürlüğü kavramının içinin boşaltılmasına dur demeye" çağırdı.

Tekrarlanan bu tür olaylarla ilgili soruşturma açılmasını isteyen Ezher Kurumu, "ifade özgürlüğü" sloganı altında bu tür eylemlerin tekrarlanmasına izin verilmesinin, barışın, dinler arası diyaloğun ve Doğu ile Batı arasında iletişimin desteklenmesi yönündeki çabaları akamete uğrattığını vurguladı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, dün, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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