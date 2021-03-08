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Ekonomi “El emeği ürünler için elimizi taşın altına koyarız”
Ekonomi

“El emeği ürünler için elimizi taşın altına koyarız”

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Pazaryerlerinde kadınların sahip olduğu veya kadın ortaklı mağaza sayısının yüzde 15-25 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu oranın zaman içerisinde daha yukarılara çıkması sürpriz olmaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 09:33:00 -
“El emeği ürünler için elimizi taşın altına koyarız”

Resul Ekrem Şahan  Ankara

PTT iştiraki yerli ve milli e-ticaret sitesi PttAVM’deki kadın girişimcilerle ilgili de bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Kadınlarımızın e-ticaret alanında her daim yanındayız. Halihazırda 25 binin üzerinde tedarikçimizin neredeyse yüzde 20’sini kadın tedarikçilerimiz oluşturuyor. Bu sayı, özellikle Covid-19 sürecinde daha da artış yaşandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Çevikoğlu ayrıca, “Kadın KOBİ’lerimizin de dahil olduğunu birçok KOBİ’mize, 100’ün üzerinde ülkede e-ihracat yapma imkânı sunuyoruz” diye konuştu.

Komisyon indirimi geliyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kadın girişimcileri desteklemek için site olarak komisyon indirimine gideceklerini aktaran PttAVM Genel Müdürü Çevikoğlu, “Mart ayı boyunca yeni mağaza açacak kadın girişimcilerimiz için komisyon oranlarımızda yüzde 50 indirime gideceğiz. Bu girişimcilerimiz 3 ay boyunca indirimli komisyon oranlarından yararlanmış olacak. Kampanyadan halihazırda bünyemizde satış yapan kadın girişimcilerimiz de yararlanacak. Bu yolla daha çok kadın girişimcimizi e-ticaret ile tanıştırarak destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

El emeği ürün vurgusu

Evde kendi ürününü üretip satan kadın girişimcilere de çağrı yapan Hakan Çevikoğlu, “Evdeki üretimlerini internetten satanlara yönelik vergi muafiyeti bulunuyor. Yani ayrı bir iş yeri açmadan oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar için esnaf muaflığı getirilmişti. Bu büyük bir kolaylık, özellikle ev hanımlarımız için de önemli bir fırsat. Vergi muafiyeti bulunanların da pazaryerlerinde satış yapabilmesinin önünde kanuni bir engel bulunmuyor. Bunun için de seve seve elimizi taşın altına koyabiliriz” dedi.

“E-Ticaret akademisi çok yerinde bir adım”

Pandeminin başında ‘E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyasıyla özellikle KOBİ’lere önemli destekler verildiğini söyleyen Çevikoğlu, “O dönem KOBİ’leri e-ticarete teşvik edecek ve kolaylık sağlayacak önemli adımlar atıldı. Kadın girişimcilerimiz de bu fırsatlardan yararlandı. Bunun yanında devletin e-ticaret Akademisi gibi eğitim uygulamalarını çok yerinde buluyoruz. Bu tip programlarla girişimcilerimizin elektronik ticaret alanına güçlenerek girmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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