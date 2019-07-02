El emeği mozaikler sergide buluştu

Şanlıurfa’da Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru mozaik eserler sergilendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılan sergide, Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru mozaik desenli eserler sergilendi. Serginin açılışına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, , Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Sanatçı kendi ruhunun güzelliğini yansıtan kişiler olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Sanatçı kendi ruhunun güzelliğini yansıtan kişidir. Sanatçılar kadın olunca iki güzellik bir arada olur. Toplumun şekillenmesinde kadının yeri çoktur. İnşallah bu tür çalışmalara daha fazla katılım olur. Kadınların gönlündeki o güzelliği Şanlıurfa’ya katmasında devam edecektir. Mozaik Şanlıurfa’mızın çok daha öncesinde başlattığı bir çalışmadır. Mozaikte yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz.Şanlıurfa sanat bakımından çok zengindir.Tabloları, ressamları, fotoları gördükçe hayran kalıyoruz. İnşallah biz bunu daha da geliştireceğiz” diye konuştu.