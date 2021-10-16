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Dünya El ele tutuştukları için kurtarılamadılar! Endonezya'da nehre düşen 11 çocuk boğuldu
Dünya

El ele tutuştukları için kurtarılamadılar! Endonezya'da nehre düşen 11 çocuk boğuldu

Endonezya'da nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Suya düşen çocukların, el ele tutuştukları için kurtarılamadıkları belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 13:39:00 -
El ele tutuştukları için kurtarılamadılar! Endonezya'da nehre düşen 11 çocuk boğuldu

Endonezya'da dün gerçekleştirilen bir okul gezisi faciaya dönüştü. Yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin eyaletteki Cileueur Nehri'ni temizleme çalışmalarına katıldığını açıkladı.

21 çocuktan 11'i öldü

Bu sırada çocuklardan 21'inin suya düştüğü, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10'unun sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrencinin ise boğulduğu bildirildi.

El ele tutuştukları için kurtarılamadılar

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.

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