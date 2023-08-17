El ele görüntülendi ‘kardeşim’ dedi! CHP’de uçkur sezonu açıldı

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Parti içi yaşanan taciz, tecavüz ve gayr-ı meşru ilişki rezaletlerine seçim arası veren CHP, 14-28 Mayıs tarihindeki hezimetinin ardından yeniden yasak aşk skandallarıyla çalkalanmaya başladı. İsmi yolsuzluklarla anılan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman arasında patlak veren yasak aşk skandalı gündeme bomba gibi düşerken bir çarpık ilişki rezaleti haberi de CHP Şişli teşkilatından geldi.

Şişli'de pis kokular

Ocak ayında yapılan olağanüstü seçimde CHP Şişli İlçe Başkanı seçilen Tamer Özcanlı’nın, teşkilatta görevli Dilan Bürtek ile yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü. Haber merkezimize ulaşan görüntülerde evli ve 2 çocuk babası Tamer Özcanlı’nın, bekar olan ve partide İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dilan Bürtek ile gece yarısı el ele yürüdüğü gözlendi.

Eve bırakacaktım

Skandal görüntülerin teşkilat mensupları arasında yayılmasının ardından açıklama yapmak zorunda kalan CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı’nın gece yarısı el ele yürüdüğü Dilan Bürtek ile ilgili “kardeşim” savunması yaptığı öğrenildi. Görüntülere ilişkin bir partiliye açıklama yapan CHP’li Başkan Özcanlı’nın, “Dilan benim kardeşim. Genç bir kıza iftira atacak vicdanın varsa sana hiçbir şey demiyorum. Evine bıraktım, ağlıyormuş hâlâ” şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.

Mutlu aile pozu

Öte yandan, kendini aklama telaşına düşen CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı’nın bununla yetinmediği, eşini de bu kirli oyuna alet ettiği belirlendi. İddiaları yalanlamak isteyen CHP’li Başkan Özcanlı’nın eşi Işıl Celayir Özcanlı ile İlçe Başkan Yardımcısı Dilan Bürtek’in el ele çekilmiş görüntülerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Skandal paylaşım, ‘pişkinliğin bu kadarına da pes’ dedirtti.

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