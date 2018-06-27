El dokuması halı nasıl silinir?

El dokuması halıların ilk günkü parlak görünümünü ve canlılığını devam ettirmesi için temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekir. Halılarda esneme meydana gelmemesi için sürekli silkelenmemesi gerekir. Halılar haftada bir ya da iki kez tüylerin yatık olduğu yöne doğru süpürge makinesiyle süpürülmelidir.

Halıda kullanılan boyalar gereği suyla temas edildiği zaman boyasının akması riskiyle karşı karşıya kalınabilir.

Çamaşır suyuyla da temas ettirilmemelidir. Hatta, saçaklarını beyazlatmak maksadıyla da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.

Saçakların dökülmesine neden olabilir. Tarak ve benzeri malzemeler de saçakların dökülmesine sebep olabilir.

El dokuması halılar için uygun şampuanlar vardır, bu şampuan bir kap suyun içine konulup, üzerine şampuana uygun klor eklenmelidir. Bu işlem suyun halıya zarar vermemesi için uygulanır. Daha sonra bir fırça yardımıyla fırçalanır veya temiz bir bez yardımıyla halı silinir ve kurumaya bırakılır.

El dokuması halılar nemden ve rutubetten mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır ve sürekli havalandırılmalıdır.

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