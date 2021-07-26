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El Cezire'nin Tunus ofisine baskın
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Dünya El Cezire'nin Tunus ofisine baskın
Dünya

El Cezire'nin Tunus ofisine baskın

Al Jazeera'nın Tunus'taki ofisine güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:32:00 -
El Cezire'nin Tunus ofisine baskın

Al Jazeera'nın (El Cezire) Tunus'taki ofisine güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği bildirildi.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun Tunus'taki ofisine güvenlik güçleri tarafından baskın düzenlendiği, ofisin dış dünya ile bağlantısının kesildiği ifade edildi.

El Cezire televizyonunun kendi haberine göre, ofise baskın gerçekleştiren ve yaklaşık 20 kişi oldukları ifade edilen güvenlik güçleri üniformalı değil sivil giyimliydi ve "emirleri uyguladıklarını" iddia ettiler.

Ofiste bulunan bilgisayar ve telefon gibi cihazların kapatılmasını isteyen güvenlik güçleri, ofisin elektrik bağlantılarını da kesti.

El Cezire'nin Tunus'taki ofisinin basılmasına birçok gazeteci kurumundan kınama geldi.

Tunus'ta neler oluyor?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece yaptığı bir açıklamayla Başbakan Hişam el Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 günlüğüne dondurduğunu açıkladı.

Parlamento Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu kararı "anayasa ve devrime karşı bir darbe" olarak nitelendirdi.

Gannuşi ve bazı parlamenterlerin meclise gittikleri ancak asker tarafından içeri alınmadıkları bildirildi.

Tunus'ta yaşanan süreç "Cumhurbaşkanı darbesi" olarak nitelendiriliyor.

 

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