El bileğindeki şişlik ganglion kisti olabilir: uzman 4 tedavi yolunu anlattı

El bileğinin sırt kısmında beliren küçük bir şişlik çoğu zaman gözden kaçıyor. Oysa bu şişlik ganglion kisti olabilir.

Liv Hospital Vadi İstanbul Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gail Gasimov, el bileğindeki bu oluşumun belirtilerini, tanı yöntemlerini ve hastaların kaçınması gereken yanlışları anlattı.

Ganglion kisti nedir, nerede görülür?

Gasimov'a göre ganglion kisti, eklem veya tendon kılıfından kaynaklanan, içi jel kıvamında sıvıyla dolu iyi huylu bir oluşum. En sık el bileğinin sırt kısmında ortaya çıkıyor.

Kist bununla sınırlı kalmıyor. Avuç içi, parmaklar, ayak bileği ve ayakta da görülebiliyor.

Op. Dr. Gasimov, kistin kanser olmadığını ve vücuda yayılmadığını vurguladı. Çoğu zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini; ancak ağrıya, hareket kısıtlılığına veya sinir basısına neden oluyorsa hastanın mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

Ganglion kisti neden oluşuyor?

Kistin kesin nedeni her zaman bilinmiyor. Op. Dr. Gasimov, oluşumun eklem kapsülü veya tendon kılıfındaki sıvının baloncuk şeklinde dışarı taşmasıyla geliştiğini aktardı.

Uzman riskleri sıraladı: el bileğinin yoğun kullanıldığı meslekler, uzun süre bilgisayar kullanımı, tekrarlayan bilek hareketleri, ağırlık kaldırma ve geçirilmiş travmalar kisti belirginleştiriyor.

Kural her zaman işlemiyor. Bazı kişilerde hiçbir zorlanma olmadan da kist gelişebiliyor.

Bu belirtiler varsa dikkat

En sık görülen belirti, el bileğinde ya da elde beliren düzgün sınırlı ve yuvarlak bir şişlik. Kimi hastada yalnızca estetik rahatsızlık yaratıyor.

Bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Gasimov bu belirtileri şöyle sıraladı: el bileğinde ağrı, baskı hissi, kavrama gücünde azalma, hareket kısıtlılığı, uyuşma ve karıncalanma.

Bir grup belirti ise doğrudan uyarı niteliği taşıyor. Uyuşma, elektriklenme ve güç kaybı sinir basısına işaret edebiliyor. Uzman, bu durumda vakit kaybetmeden değerlendirme gerektiğini vurguladı.

Kisti büyüten etkenler ve söylentiler

Kist, el bileğinin yoğun kullanıldığı dönemlerde daha belirgin hale geliyor. Uzun süre bilgisayar kullanımı, ağırlık antrenmanları, şınav, plank ve yoğun kavrama gerektiren işler kisti geçici olarak büyütebiliyor.

Halk arasındaki bazı inanışların ise karşılığı yok. Gasimov, beslenme alışkanlıkları, vitamin eksikliği veya soğuk havanın kisti büyüttüğüne dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Tanı nasıl konuluyor?

Tanı çoğu zaman ortopedi muayenesi ile konuluyor. Gerekli görülürse ultrason ile kistin sıvı içerikli yapısı değerlendiriliyor.

İnceleme burada bitmeyebiliyor. Gasimov, kemik kaynaklı hastalıkları dışlamak için röntgen çekilebildiğini; derin yerleşimli veya tanının net olmadığı durumlarda ise MR görüntülemeyi tercih ettiklerini kaydetti.

Ganglion kisti nasıl tedavi ediliyor?

Her kist ameliyat gerektirmiyor. Şikayet yaratmayan kistlerde düzenli takip yeterli olabiliyor; çünkü bazı kistler zaman içinde kendiliğinden küçülüyor ya da tamamen kayboluyor.

Ağrı varsa devreye başka seçenekler giriyor. İstirahat, kısa süreli bileklik kullanımı, aktivite düzenlemesi ve ilaç tedavisi uygulanabiliyor.

İğne ile boşaltma da bir yol. Ancak tekrar etme ihtimali yüksek olduğu için Gasimov bu yöntemi her hastaya önermiyor.

Cerrahi tedavi ise ağrı, sinir basısı, hareket kaybı, tekrarlayan büyüme veya ciddi estetik rahatsızlıkta gündeme geliyor. Ameliyatta yalnızca kist değil, tekrarı önlemek için eklemle bağlantılı kapsül bölümü de çıkarılıyor.

"Kitapla patlatmaya çalışmayın"

Toplumda yaygın bir yöntem var: kisti kitapla vurup patlatmak. Gasimov bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uzman, ganglion kistinin kesinlikle sıkılmaması, delinmemesi veya patlatılmaya çalışılmaması gerektiğini söyledi. Bu tür müdahaleler enfeksiyon, damar ve sinir yaralanmaları ile tendon hasarına yol açabiliyor.

Gasimov son olarak korunma önerilerini sıraladı: el bileğini zorlayan hareketlerden kaçınmak, ergonomik bir çalışma ortamı kurmak ve ağrı artışı, hızlı büyüme, uyuşma ya da el gücünde azalmada vakit kaybetmeden ortopedi uzmanına başvurmak.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Ganglion kisti kanser mi? Hayır. Op. Dr. Gasimov, ganglion kistinin iyi huylu olduğunu, kanser olmadığını ve vücuda yayılmadığını belirtiyor.

Ganglion kisti kendiliğinden geçer mi? Bazı kistler zaman içinde kendiliğinden küçülebiliyor veya tamamen kaybolabiliyor. Şikayet yoksa düzenli takip yeterli olabiliyor.

Kisti evde patlatmak zararlı mı? Evet. Sıkma, delme veya patlatma enfeksiyon, damar-sinir yaralanması ve tendon hasarına yol açabiliyor.

Hangi durumda doktora gitmeliyim? Ağrı artışı, hızlı büyüme, uyuşma ya da el gücünde azalma varsa vakit kaybetmeden ortopedi uzmanına başvurmalısınız.