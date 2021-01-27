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İSLAM El Bab'ta çocuklar yüce Kur'an'ı öğrenecek: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu açtı
İSLAM

El Bab'ta çocuklar yüce Kur'an'ı öğrenecek: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab'da Kur'an-ı Kerim kursu açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 20:32:00 - 2021-01-27 20:41:33
El Bab'ta çocuklar yüce Kur'an'ı öğrenecek: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’da 4-6 yaş gurubundaki çocuklar için hazırladığı Kur'an-ı Kerim kursunun açılışını yaptı.

Tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab’da yaşayan çocukların din ve Kur'an-ı Kerim eğitimi görebilecekleri ilk Kur'an kursunun açılışı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından törenle yapıldı. Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kursa ilk aşamada yaklaşık 40 öğrenci kabul edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan El Bab’a ilk 4-6 yaş gurubu Kur'an kursunun açılışını yaptık." dedi. Bekiroğlu, terörden arındırılan bölgelerde bu sene içerisinde 4-6 yaş gurubu için 20 Kur'an kursu daha açmayı planladıklarını belirtti.

 

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