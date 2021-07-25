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El Bab'da şehit olan 2 askerimiz ve yaralılar Türkiye'ye getirildi
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Gündem El Bab'da şehit olan 2 askerimiz ve yaralılar Türkiye'ye getirildi
Gündem

El Bab'da şehit olan 2 askerimiz ve yaralılar Türkiye'ye getirildi

Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı ile yaralanan 2 asker Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 01:02:00 -
El Bab'da şehit olan 2 askerimiz ve yaralılar Türkiye'ye getirildi

Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 asker ile yaralanan 2 asker Türkiye’ye getirildi.

Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu.

Şehitlerin naaşı hastaneye getirildi

 

Çatışmaların ardından 2 şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

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