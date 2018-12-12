El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin El Bab kentinde, bomba yüklü bir araç patlatıldı. Meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.12 Aralık 2018 Çarşamba 19:14
Suriye’nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Suriye’nin El Bab kentindeki Ulu Cami’nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
YORUM YAZ