El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Suriye’nin El Bab kentindeki Ulu Cami’nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.