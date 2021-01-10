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Dünya El Bab'da İHA'lı saldırı! Feci görüntüler geldi
Dünya

El Bab'da İHA'lı saldırı! Feci görüntüler geldi

El Bab'da faili belli olmayan bir İHA saldırısı gerçekleşti. Bölgeden gelen görüntüler saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 09:51:00 -

Suriye'nin El Bab ilçesinde bulunan Terhin bölgesindeki petrol tankerlerine kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu bölgede büyük yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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