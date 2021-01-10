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Dünya El Bab'a İHA'lı hava saldırısı
Dünya

El Bab'a İHA'lı hava saldırısı

Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 09:03:00 -
El Bab'a İHA'lı hava saldırısı

Suriye'nin El Bab ilçesinde bulunan Terhin bölgesindeki petrol tankerlerine kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bölgede büyük yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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