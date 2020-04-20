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Aktüel

Ekvador'da Kovid-19'dan 86 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

2020-04-20 20:18:25 -
Ekvador'da Kovid-19'dan 86 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Latin Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Ekvador'da 86 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Telesur TV'nin haberine göre, birçoğu Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de olmak üzere 86 sağlık çalışanı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ekvador Doktorlar Enstitüsü Başkanı Wilson Tenorio, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini açıklayarak sağlık personelinin daha fazla korunması gerektiğini söyledi.

Ülkede Kovid-19 salgınının "merkez üssü" olarak nitelenen Guayaquil'de 700 sağlık çalışanının virüse yakalandığını belirten Tenorio, kısıtlı şartlar altında mücadele veren ve yeterli ekipmanları bulunmayan sağlık çalışanlarına destek istedi.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 474 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 9 bin 468 kişide görüldü.

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