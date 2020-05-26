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Dünya

Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi öldü

Ekvador'da, Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 08:39:00 -
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi öldü

 

 

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şimdiye kadar toplam ölü sayısı 3 bin 203'e çıktı, vaka sayısı da 599 artarak 37 bin 355'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 3 bin 560 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm 14 Mart'ta görülmüştü.

 

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