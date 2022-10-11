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Dünya Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırıda öldü
Dünya

Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırıda öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 17:57:00 -
Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırıda öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aynı aileden 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasında, bir aile evinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda aynı aileden 3'ü kadın, 3'ü erkek 6 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı esnasında yatağın altına saklanarak kurtulan 14 yaşındaki bir çocuğun ise gözetime alındığı bildirildi.

Yetkililer, yılbaşından bu yana Yaguachi'de 32 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

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